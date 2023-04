Demain nous appartient spoiler : Benoit a tué à nouveau, Lisa incomprise (vidéo épisode du 24 avril)

4.9 ( 15 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance de l’épisode du 24 avril 2023 – Lisa est dans de sales draps dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Non seulement elle est en prison, mais en plus personne ne la croit alors que Benoit a tué à nouveau !

En effet, dans quelques jours, Benoit a commis de nouveaux crimes mais seule Lisa continue de crier haut et fort qu’il est le tueur en série.







Raphaëlle est son avocate, elle vient voir Lisa en prison pour lui annoncer que l’analyse psychiatrique a conclu qu’elle était pleinement consciente de ce qu’elle faisait, elle n’aura donc pas de liberté conditionnelle. Lisa réalise qu’elle a foutu sa vie en l’air pour rien puisque Benoit est libre et qu’il continue… Et même Raphaëlle ne la croit pas !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1411 du 24 avril 2023 : Lisa perd tout

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



