« 20h30 le dimanche » du 23 avril 2023 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ses invités du jour !







Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 23 avril 2023 : les invités

Voici la liste des invités de ce dimanche soir.

⭐️ Le grand entretien : Bruno Le Maire

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, est l’invité de ce nouveau numéro du magazine « 20h30 le dimanche ». Il publie un livre, « Fugue américaine » (éd. Gallimard), qui paraîtra le 27 avril 2023.



🔴 Rencontre avec Stéphane Plaza

Rencontre avec l’agent immobilier le plus connu des Français, Stéphane Plaza. Celui qui est aussi animateur de radio, de télévision et désormais comédien est sur les planches du Théâtre des Bouffes parisiens jusqu’au 24 juin dans « Un couple magique », la dernière comédie écrite par Laurent Ruquier et mise en scène par Jean-Luc Moreau, aux côtés de Valérie Mairesse et Jeanfi Janssens.

🎤 Le live de 20h30 le dimanche : Zaho de Sagazan

La chanteuse Zaho de Sagazan, nouvel espoir de la chanson française dont le premier album, « La Symphonie des éclairs », est disponible depuis le 31 mars 2023, interprète un morceau sur le plateau.

