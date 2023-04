Demain nous appartient spoilers : Lisa commet l’irréparable, Jules en cavale, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 10 au 14 avril 2023)

4.1 ( 14 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 10 au 14 avril 2023 – En ce début de week-end de Pâques, il est temps de découvrir vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton « Demain nous appartient ». Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus sur ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le choix de Martin. Alors qu’à l’hôpital, Nordine est toujours entre la vie et la mort, Martin décide de couvrir Jules qui a encore dérapé.

A LIRE AUSSI :

Demain nous appartient spoiler : Lisa prête à tuer Benoit (vidéo épisode du 12 avril)







Publicité





Jules part en cavale et à l’hôpital, Nordine se réveille. Audrey décide de demander Damien en mariage alors que Lisa retient toujours Benoit. Ce dernier n’arrive pas à s’échapper et il finit par pousser Lisa à commettre l’irréparable.



Publicité





Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 10 au 14 avril 2023

Lundi 10 avril (épisode 1401) : Nathan veut jouer les héros. Benoît est prêt à tout pour s’évader. Un échec inattendu ne suffit pas à démoraliser Jack.

Mardi 11 avril (épisode 1402) : Le sort de Nordine se scelle. Martin retourne sa veste pour couvrir un hors-la-loi. Jack emploie les grands moyens pour convaincre Rayane. Benoît tombe dans le piège de Lisa.

Mercredi 12 avril (épisode 1403) : Un vol chez Martin lui glace le sang. Charlie devient la complice d’un criminel. L’automédication de Gabriel le rend malade. L’heure des adieux est venue pour Anna.

Jeudi 13 avril (épisode 1404) : L’espoir renaît pour Nordine. Jules part en cavale, sous le nez des enquêteurs. La blague de Noor met Gabriel dans tous ses états. Audrey est prête à faire la demande de sa vie.

Vendredi 14 avril (épisode 1405) : Une virée shopping tourne au drame. Plus rien, ni personne ne peut arrêter Jules. Jack semble déjà décidé à épouser Rayane. Benoît, qui n’a plus rien à perdre, pousse Lisa à

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 10 au 14 avril 2023

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.1 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note