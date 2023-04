Echappées Belles du 8 avril : direction la Drôme ce soir sur France 5 (sommaire)

5 ( 6 )

Echappées Belles du 8 avril 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « La magie de la Drôme » suivi de la rediffusion « Week-end en Camargue ».







Echappées Belles du 8 avril, à 20h55 – « La magie de la Drôme »

Peu de départements peuvent se targuer comme la Drôme d’offrir une diversité de paysages qui mêle les charmes de la Provence et les richesses du Vercors. Cette nature époustouflante et variée attire chaque année plusieurs centaines de milliers de touristes en quête d’activités bien être, de loisirs sportifs ou gustatifs, nous allons la parcourir en compagnie d’Ismaël Khelifa. Nougat de Montélimar, olives de Nyons, amandes, truffe et vin, la terre drômoise regorge également d’un terroir de qualité qui a depuis longtemps dépassé les frontières de l’hexagone.

Un territoire riche, et singulier. Pionnier de l’agriculture biologique – la Drôme a été le premier département bio de France pendant plusieurs années – la région attire naturellement de nombreuses âmes en quête d’une meilleure qualité de vie. Avant même la crise sanitaire, c’est déjà l’une des destinations privilégiées pour les néo-ruraux en France : entre 2013 et 2018, la population drômoise gagne 20.000 habitants, une variation annuelle moyenne de +0,8%, soit le double de la moyenne en France. Des nouveaux arrivants qui cohabitent avec les enfants du pays en parfaite harmonie.

Passage mythique de la route des vacances estivales, la Drôme est dans notre imaginaire un joli décor de passage plus qu’une destination à part entière… Pour autant, de plus en plus de personnes y posent définitivement leurs valises. Comment expliquer un tel ancrage des habitants et nouveaux arrivants ?

Reportages : La Drôme, terre d’accueil / Les pionniers du bio / Montbrun-les-Bains, village perché / Itinérants sur les routes de la Drôme / Artisanat, les perles rares de la Drôme / Les Hauts-Plateaux du Vercors, une faune et une flore exceptionnelles.



Echappées Belles du 8 avril à 22h30 – « Week-end en Camargue »

De la cité médiévale d’Aigues-Mortes, et le rose de ses salins comme celui de ses flamants, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, capitale de cœur des Camarguais où se promènent les chevaux blancs sauvages et emblématiques de la région, en passant par le Grau-du-Roi, plus grand port de plaisance d’Europe, mais aussi par Arles la belle provençale, une ville où le futur cohabite avec un patrimoine historique et artistique exceptionnel, Tiga nous entraîne dans une contrée libre et sauvage, créative et attachante.

