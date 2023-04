« Je vais épouser un prince » : votre téléfilm ce 12 avril sur TF1 (histoire et interprètes)

5 ( 4 )

« Je vais épouser un prince » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 12 avril 2023 – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Je vais épouser un prince ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Je vais épouser un prince » : l’histoire

Sara et Danny se fréquentent depuis un an et sont éperdument amoureux l’un de l’autre. Elle est institutrice, lui est écrivain. Il décide de la demander en mariage, mais sa demande s’accompagne d’une révélation fracassante : il n’a pas été tout à fait honnête avec Sara et lui a caché sa véritable identité. Il est en réalité le prince et héritier du trône de Saint Ives, une toute petite monarchie dans les Îles Britanniques.

Je vais épouser un prince, interprètes et personnages

Avec : Fiona Gubelmann (Sara Dimarco), Fiona Bell (Marie Dimarco), Torrance Coombs (Prince Daniel), Barry McGovern (Roi Edmond)



