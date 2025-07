Camping Paradis du 7 juillet : ce soir Mélanie Maudran et Hubert Roulleau dans l’épisode inédit « Les enfants d’abord »

Publicité





Camping Paradis du 7 juillet 2025 : histoire et interprètes de l’épisode de ce soir « Une régate au Paradis » – Ce lundi soir, Laurent Ournac et son équipe du « Camping Paradis » vous donne rendez-vous sur TF1. Au programme ce soir, un inédit avec Mélanie Maudran (Un si grand soleil) et Hubert Roulleau (Ici tout commence).





A voir dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming puis un peu plus tardivement et durant 7 jours en replay sur TF1+.







Camping Paradis du 7 juillet 2025 : histoire de l’épisode « Les enfants d’abord »

Cette semaine, place au grand quiz du Camping Paradis ! Tom et son équipe ont concocté une pluie de questions pour amuser petits et grands. Et bien sûr, Monsieur Parizot est prêt à tout pour décrocher la victoire : il a passé l’année entière à potasser en vue de ce grand moment !

Pendant ce temps, Vincent et Marie aimeraient annoncer à leurs enfants respectifs qu’ils sont en couple et qu’ils ont même des projets communs. Pour éviter de les brusquer, ils ont opté pour la stratégie de la fausse rencontre fortuite au Camping Paradis, leur lieu de vacances habituel. Mais c’était sans compter sur la perspicacité de leurs ados, qui flairent aussitôt la supercherie. Les filles de Vincent, Camille et Cannelle, ainsi que les fils de Marie, Julien et Léo, ne comptent pas se laisser convaincre si facilement…



De son côté, Typhaine, une journaliste sous pression, doit rédiger un article sur le camping, cette passion française. Elle ne s’attendait pas à croiser Joseph, un charpentier venu prêter main-forte à l’équipe du camping après un burn-out dans son ancienne vie. Il lui conseille de lever le pied… mais saura-t-elle écouter ses conseils ?

Camping Paradis du 7 juillet 2025, le casting

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Juliette Chêne (Stéphanie), Patrick Paroux (Parizot), Mélanie Maudran (Marie), Piérick Tournier (Vincent), Youri Filstein-Dando (Julien), Victor Valverdé (Léo), Violette Martin (Cannelle), Lia Mouchenik (Camille), Hubert Roulleau (Joseph), Carole Brana (Typhaine), Helena Arlaud (Léa)

Extrait vidéo

Et on termine comme toujours ou presque par les images avec un extrait de l’épisode de ce soir.

vidéo à venir

Cet été le Camping Paradis est ouvert, tous les lundis à 21h10 sur TF1 ou en replay sur TF1+.