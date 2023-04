Jenifer dans « Basique le concert » ce soir sur France 2 (14 avril)

5 ( 1 )

Jenifer est dans « Basique le concert » ce soir, vendredi 14 avril 2023, dès 23h25 sur France 2 et France.TV.







Publicité





Un concert que vous pourrez suivre juste après « Le tournoi des maestros de N’oubliez pas les paroles ».







Publicité





Jenifer dans « Basique le concert »

Voilà plus de 20 ans que la chanteuse nous accompagne avec une longévité sans faille au travers de sa pop ensoleillée, entrainante et entêtante. Après des années de tournées et des centaines de dates, Jenifer s’attaque à Basique, le concert.

Un évènement dans lequel « tout est mis en œuvre pour laisser de la place à la musique », se réjouit la chanteuse. Pour l’artiste, la scène représente l’endroit où elle se sent le mieux, « là où j’ai la capacité de partager des sentiments ». Accompagnée du directeur musical de ses dernière tournées et d’une dizaine de musiciens soigneusement choisis, Jenifer prend possession de la scène de Basique, le concert pour livrer une performance spontanée et sincère. « Ça me donne une énergie folle ».



Publicité





Pour nous, elle interprètera ses plus grands tubes comme « Ma Révolution », « Au Soleil », ou encore « J’attends l’amour » mais aussi les titres de son dernier album avec notamment « Sauve Qui Aime », « Est-ce que tu danses » et « Mélancolie ». Entre la nostalgie des succès du passé et la fraicheur des singles les plus récents aux sonorités rock, soul et funk, voyagez pendant près d’une heure à travers la carrière musicale de Jenifer !

Pour rendre cet instant magique, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Sans même être présents dans la salle, nous serons plongés au cœur d’une expérience live riche en émotions, assis (ou debout !) sur notre canapé. Ainsi, Jenifer évoluera au sein d’une mise en scène à son image, aussi solaire qu’étincelante. Pour une expérience parfaitement immersive, la scénographie sera rythmée par un jeu de lumières sophistiqué pendant que des images au sol habilleront la scène sous les pieds de notre artiste. Cette heure de live promet d’être aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux.

Extrait vidéo

“J’oublierais jamais ma première scène […] en entendant les gens chanter “J’attends l’amour”, ma première chanson, il y a 21 ans” 💘 Le concert Basique de @JeniferOfficiel est à retrouver ce soir à 23h25 sur @france2 (et dès maintenant sur https://t.co/q7nIGCaxlb)✨ pic.twitter.com/PIXjGaFuiD — Basique – L’émission (@basiqueofficiel) April 14, 2023

« Basique le concert » avec Jenifer, c’est ce soir dès 23h25 sur France 2 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note