Koh-Lanta : que va-t-il se passer dans l’épisode du 18 avril ? Rebondissement inédit

4.3 ( 6 )

Koh-Lanta, infos épisode du 18 avril – C’était la réunification hier soir dans l’épisode 8 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ». Un épisode qui a laissé les téléspectateurs sur un suspense inattendu !







Publicité





En effet, cet épisode de Koh-Lanta s’est terminé alors que les ambassadeurs – Grace et Quentin – avaient décidé d’aller au tirage au sort des boules puisqu’ils étaient incapables de se mettre d’accord. C’est Quentin qui a tiré la boule noire et devait donc être éliminé sur le champs de cette saison de Koh-Lanta !







Publicité





Mais la bande-annonce de l’épisode du 18 avril a semé le trouble et laissé le suspense entier : des aventuriers en larmes et sous le choc, et Denis Brogniart qui annonce un « coup de théâtre ».

« Du jamais vu dans toute l’histoire de Koh-Lanta » a déclaré Denis Brogniart. « C’est la première fois dans l’histoire de Koh-Lanta qu’une situation comme celle-ci se produit »



Publicité





Mais que va-t-il se passer ? Les hypothèses sont nombreuses. Certains pensent que Grace aurait pu décider de céder sa place à Quentin. D’autres pensent qu’un aventurier lui a cédé sa place. Les pronostics sont ouverts mais une chose est sûre : tous les fans de Koh-Lanta sont déjà impatients de découvrir l’épisode de mardi prochain !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note