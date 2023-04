« La doc et le véto » du 18 avril : votre épisode ce soir sur France 3

5 ( 1 )

« La doc et le véto » du 18 avril 2023 – Votre série « La doc et le véto » est de retour ce mardi soir sur France 3. Après le succès des deux premiers épisodes, qui ont rassemblé en moyenne 4,5 millions de téléspectateurs (19,2 % de PdA), Michel Cymes et Dounia Coesens sont de retour dans un nouvel épisode inédit intitulé « Le Lac du Diable ».







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







« La doc et le véto » du 18 avril 2023 : votre épisode inédit ce soir

« Le Lac du Diable » : Les habitants de Valerande-les-Chantelle et des environs, hommes et bêtes, semblent tous atteints de la même étrange maladie… Emma et Pierre vont devoir faire équipe pour résoudre ce mystère qui semble prendre naissance au lac de Crussignac, théâtre d’un drame quelques années auparavant…

Avec notamment : Michel Cymes (Pierre Josset), Dounia Coesens (Emma Colin), Jérôme Fonlupt (Manu Josset), Valérie Schwarcz (Françoise Vilar), Pasquale D’Inca (Gilles Vilar), Olivier Perrier (Albert Josset), Leo Paul Salmain (Bastien Josset), Franck Adrien (Fernand Pouzat)

Guest : Frédéric Bouraly



« La doc et le véto » du 18 avril 2023 : la bande-annonce

Ils sont de retour pour animer vos soirées ! 👩‍⚕️👨‍⚕️ « 𝗟𝗮 𝗱𝗼𝗰 𝗲𝘁 𝗹𝗲 𝘃𝗲́𝘁𝗼 » avec Michel Cymes et Dounia Coesens, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/HUceZ1283N — France 3 (@France3tv) April 17, 2023

