La Villa du 14 avril 2023 : résumé et extrait vidéo de l’épisode 11

La Villa du 14 avril 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 11 en avance







Un épisode inédit à découvrir dès 19h sur TFX mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







La Villa du 14 avril 2023 – résumé de l’épisode 11

L’heure de la première soirée tentation est enfin arrivée ! Ce soir, les garçons ouvrent le bal et vont partir à la rencontre de prétendantes et prétendants. Une nouvelle qui ne semble pas ravir les filles… Mais Géronimo a fait une promesse à ses copines rester à la maison : jouer les reporter et leur confier toutes les péripéties de la soirée. De son côté, Rosanna est aux anges, Arthur lui a envoyé un message pendant la soirée. Mais comment le retour à la maison des garçons va-t-il se passer ?.

La Villa du 14 avril 2023 – extrait vidéo de l’épisode 11

Laura a l’impression de perdre Lucas…



💔 Laura a l'impression de perdre Lucas…#LaVilla8, du lundi au vendredi à 19H sur @TFX 🤫 Vos épisodes dispos deux jours avant tout le monde sur MYTF1 MAX pic.twitter.com/2JjKYQZL79 — La Villa TFX (@LaVilla_TFX) April 14, 2023

La villa, présentation de la saison 8

Après la République Dominicaine, direction le Mexique, dans une villa de rêve à Puerto Morelos pour une huitième saison palpitante ! Et pour la première fois dans toute l’histoire de « La Villa », ce sont 14 cœurs brisés anonymes qui s’apprêtent à vivre l’aventure d’une vie.

Vous ne les connaissez pas encore mais vous découvrirez bientôt leurs histoires… Aussi attachantes que bouleversantes !

Sur la ligne de départ, ils sont 7 femmes et 7 hommes et tous souhaitent se reconstruire, et surtout trouver l’amour avec grand A, celui qui leur fera oublier leurs anciennes histoires et tous leurs maux …

