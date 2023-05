La Villa du 16 mai 2023 : résumé et extrait vidéo de l’épisode 33

La Villa du 16 mai 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 33 en avance – Ce mardi et comme chaque soir sur TFX, c’est un nouvel épisode inédit de « La Villa » qui vous attend. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir avec le résumé et un extrait vidéo !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h sur TFX mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







La Villa du 16 mai 2023 – résumé de l’épisode 33

Le week-end tentation continue pour nos cœurs brisés. Après avoir fait connaissance avec les prétendants et les prétendantes, les filles comme les garçons se préparent dans leurs villas respectives pour la première soirée. Malgré un premier rapprochement entre Cauvin et Rosanna, la cœur brisé décidé d’aider le prétendant à se rapprocher de Solene. Pour pimenter la soirée, les filles se lancent dans une battle de danse, et un rapprochement de fait très rapidement ressentir entre Kitti et Nicolas. Dans la villa des garçons, la tentation est forte entre Geronimo et son ex petit ami Pharrel.

La Villa du 16 mai 2023 – extrait vidéo de l’épisode 33

Entre Geronimo et Pharell, la tension est « hot ». Et forcément, il fallait s’y attendre…



👉 Votre inédit de #LaVilla8 à 19H sur @TFX pic.twitter.com/thoy67wqQ3 — La Villa TFX (@LaVilla_TFX) May 16, 2023

La villa, présentation de la saison 8

Après la République Dominicaine, direction le Mexique, dans une villa de rêve à Puerto Morelos pour une huitième saison palpitante ! Et pour la première fois dans toute l’histoire de « La Villa », ce sont 14 cœurs brisés anonymes qui s’apprêtent à vivre l’aventure d’une vie.

Vous ne les connaissez pas encore mais vous découvrirez bientôt leurs histoires… Aussi attachantes que bouleversantes !

Sur la ligne de départ, ils sont 7 femmes et 7 hommes et tous souhaitent se reconstruire, et surtout trouver l’amour avec grand A, celui qui leur fera oublier leurs anciennes histoires et tous leurs maux …