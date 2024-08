La villa des coeurs brisés du 12 août : ce qui vous attend ce soir sur TFX (extrait vidéo)

Publicité





C’est ce lundi 12 août que TFX lance la nouvelle saison de « La villa des coeurs brisés ». Pour cette nouvelle saison, La Villa des Cœurs Brisés s’installe dans un cadre enchanteur, sur l’île de Lombok. Cette île indonésienne, dont le nom signifie « piment » en javanais, promet d’ajouter une touche épicée aux aventures et sentiments de nos cœurs brisés.





Rendez-vous à 19h sur TFX mais aussi en direct et en replay sur TF1+.







Publicité





L’énergie vibrante de cette île permettra aux participants de se connecter profondément à leurs émotions et de se confier avec sincérité. Cette saison sera un retour aux sources, un véritable « back to basics » destiné à guider les cœurs brisés vers une expression authentique de leurs sentiments.

La villa des coeurs brisés du 12 août 2024 : Benoit se confie, il cherche « un homme trophée »

Benoit choque tout le monde par la superficialité de ce qu’il recherche… Il explique qu’il ne recherche pas l’amour mais une sorte d’idéal pour se prouver qu’il est quelqu’un. Il avoue être très dans l’esthétique et dans le paraitre. Lucie trouve ça très triste !



Publicité





C'est au tour de Benoît de faire face à sa première table ronde… 🥺💔 🌴 #LaVilla9, dès ce soir à 19H sur #TFX et @tf1plus. pic.twitter.com/VmYKStm5BK — TFX (@tfx) August 12, 2024

La villa des coeurs brisés : Lucie Mariotti, la love coach emblématique, est de retour

Surprise ! Lucie, la célèbre love coach, fait son grand retour. Bien qu’elle n’ait jamais vraiment quitté le programme, Lucie reprend du service pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Son empathie et son expertise en coaching sentimental aideront les cœurs brisés à trouver le chemin de l’amour-propre et des relations saines.

Pour la première fois dans l’histoire du programme, les cœurs brisés commenceront leur aventure par une expérience unique : la LOVE RETREAT ! Pendant les premiers jours sur l’île, ils vivront une retraite sentimentale où ils devront abandonner les artifices, se connecter aux autres et se reconnecter à eux-mêmes. Cette expérience servira de transition entre leur passé, présent et futur. Au fil des ateliers préparés par Lucie, elle décidera quand ils seront prêts à rejoindre la Villa des Cœurs Brisés.

Une aventure pleine de surprises

Une fois dans l’aventure, les participants vivront des rendez-vous phares tels que les soirées tentation, le feu de la vérité et le patio, qui leur réserveront bien des surprises et mettront leurs émotions à rude épreuve !

Un casting 5 étoiles !

Cette saison, les téléspectateurs retrouveront des candidats emblématiques ainsi que des nouveaux visages de la télé-réalité.

Découvrez les 6 candidates :

– Cynthia, célibataire depuis 1 202 jours : « On m’abandonne toujours »

– Delphine, célibataire depuis 133 jours : « Je ne suis pas digne d’être aimée »

– Juliette, célibataire depuis 154 jours : « L’amour, je n’y crois plus »

– Louana, célibataire depuis 384 jours : « Je suis verrouillée en amour »

– Marwa, célibataire depuis 1 634 jours : « Je rejette l’amour »

– Neverly, célibataire depuis 1 178 jours : « Je m’oublie en amour »

Découvrez les 6 candidats :

– Benoit, célibataire depuis 1 786 jours : « Je ne cherche pas l’amour »

– Gabriel, célibataire depuis 374 jours : « Je suis toxique en amour »

– Lucas, célibataire depuis 237 jours : « Je ne supporte pas l’amour »

– Patrick, célibataire depuis 22 jours : « J’enchaîne les conquêtes pour ne pas souffrir »

– Vince, célibataire depuis 350 jours : « Je suis excessif en amour »

– Vincent, célibataire depuis 237 jours : « Ma rupture m’a anéanti »