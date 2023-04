« Le Grand Show de l’humour » : 50 ans de sketchs inoubliables ce soir sur France 3 (8 avril)

5 ( 10 )

« Le Grand Show de l’humour » du samedi 8 avril 2023. Après son lancement réussi en février dernier, « Le grand show de l’humour », animé par Jean-Luc Lemoine, revient sur France 3 pour une nouvelle grande soirée de rire. Pour ce second numéro inédit, l’humoriste et animateur crée l’événement et vous invite au Dôme de Paris (Palais des Sports) pour parcourir 50 ans de sketchs inoubliables sur scène et en images !







À suivre dès 21h05 sur France 3 ou sur France.TV pour le streaming vidéo et le replay.







« Le Grand Show de l’humour » : 50 ans de sketchs inoubliables

Aux côtés de Jean-Luc Lemoine, retrouvez plusieurs générations de stars de l’humour qui joueront sur scène leurs meilleurs sketchs :

Les Chevaliers du Fiel, Muriel Robin, Popeck, Élodie Poux, Philippe Chevallier, Régis Laspalès, Anne Roumanoff, Les Bodin’s, Christelle Chollet, Roland Magdane, Sandrine Sarroche, Olivier de Benoist, Antonia de Rendinger, Élie Semoun et beaucoup d’autres…



L’émission sera aussi l’occasion de découvrir sur scène des numéros inédits d’illusionnisme avec Viktor Vincent, d’imitation avec Sandrine Alexi et de ventriloquie avec Le Cas Pucine.

Un grand divertissement d’humour convivial orchestré par Jean-Luc Lemoine !

VIDÉO « Le Grand Show de l’humour » : la bande-annonce

Avec @JeanLucLemoine, revivez 50 ans de sketchs inoubliables ! 🤣 « 𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗵𝗼𝘄 𝗱𝗲 𝗹’𝗵𝘂𝗺𝗼𝘂𝗿 », c'est samedi à 21.10 ! pic.twitter.com/gsxwhXGHct — France 3 (@France3tv) April 6, 2023

