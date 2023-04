Love Island du 28 avril : qui a été éliminé lors de la cérémonie des couples ? (résumé + replay épisode 5)

5 ( 10 )

Love Island épisode 5 du vendredi 28 avril – Première cérémonie des couples dans Love Island ce vendredi 28 avril dans l’épisode 5 sur W9. A l’issue de cet épisode, un islander restera célibataire et devra quitter la villa !







Fiona et Edgar rentrent de leurs dates avec Sergueï et Ludivine. Les deux nouveaux font la connaissance des autres à la villa. Cindy n’est pas bien, elle craint la concurrence de Ludivine avec Edgar… Sacha réalise aussi que ça sent pas bon pour Fiona et lui !







Entre Cindy et Ludivine, la guerre est déclarée ! Elles décident d’aller se parler franchement… Mais Edgar parle avec Gabriel, il dit qu’il a parlé de lui à Ludivine !

Le lendemain, Cindy se méfie toujours de Ludivine. Et les islanders apprennent que c’est ce soir qu’aura lieu la cérémonie des couples. Un islander sera éliminé !



Dans l’après-midi, Edgar et Cindy s’embrassent au bord de la piscine…

Place à la cérémonie : Perle choisit de former un couple avec Valentin, ils s’embrassent pour la première fois ! Perrine choisit Issam, Ludivine choisit Gabriel, Cindy choisit Edgar, Anna choisit Sergueï, et Fiona a le choix entre Simone et Sacha…

Mais suspense, il faudra attendre dimanche soir pour savoir qui elle a choisi et qui sera éliminé !

Love Island, le replay du 28 avril

Si vous avez manqué l’épisode 5 ce vendredi 28 avril 2023, sachez que l’émission est disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous dimanche 30 avril, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 6 !

