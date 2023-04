Lupin partie 3 : Netflix dévoile enfin la date de sortie ! (vidéo bande-annonce)

4.3 ( 6 )

Bonne nouvelle pour les fans de la série Netflix « Lupin », portée par Omar Sy. Plus de deux ans après la partie 2, vous allez enfin pouvoir découvrir la partie 3 de « Lupin » d’ici quelques mois.







Après avoir fait deviner aux internautes cette date de sortie, Netflix a annoncé ce jeudi après-midi que ce serait le 5 octobre 2023.







Il va donc falloir être encore patient pour découvrir la suite des aventures d’Assane Diop, incarné par l’excellent Omar Sy.

Lupin, synopsis de la partie 3

Désormais dans la clandestinité, Assane doit apprendre à vivre loin de Claire et de leur fils Raoul. Mais face aux souffrances qu’ils endurent par sa faute, Assane ne tient plus et décide de revenir à Paris pour leur faire une proposition un peu folle : quitter la France et démarrer une autre vie ailleurs. Sauf que les fantômes du passé ne sont jamais bien loin… et qu’un retour inattendu va chambouler tout son plan.



VIDEO Lupin partie 3, la bande-annonce

Le gentleman le plus recherché de France est de retour le 5 octobre 2023 sur Netflix.

