« Le Problème à trois corps » : la nouvelle série évènement arrive ce jeudi sur Netflix

Publicité





C’est ce jeudi qu’arrive sur Netflix la série évènement « Le Problème à trois corps ». Une série co-créée par le duo David Benioff et D.B. Weiss (« Game of Thrones ») et Alexander Woo (« The Terror : Infamy », « True Blood »).





« Le Problème à trois corps » est une saga captivante qui repense le genre du drame de science-fiction avec ses mystères complexes et ses enjeux d’une envergure remarquable, fusionnant habilement différents styles. Cette série s’inspire de la trilogie à succès de Liu Cixin, encensée par la critique.







Publicité





L’intégralité de la saison 1 est désormais disponible, elle comporte 8 épisodes de 50 minutes.

Présentation de la série « Le Problème à trois corps »

Dans la Chine des années 1960, une jeune femme prend une décision aux conséquences transcendantes, influençant le monde contemporain à travers le temps et l’espace. Quand un groupe de brillants scientifiques constate que les lois de la nature se désagrègent inexplicablement, ils s’allient à un inspecteur peu conventionnel pour affronter la plus grande menace de l’histoire de l’humanité.



Publicité





Le casting

La distribution de la série comprend Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong et Jonathan Pryce.

VIDÉO bande-annonce