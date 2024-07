Emily in Paris saison 4 : Emily embrasse Gabriel, date de sortie sur Netflix et bande-annonce

Publicité





Emily in Paris saison 4, date de sortie – Bonne nouvelle pour les fans de la série « Emily in Paris » puisque la saison 4 débarque enfin le mois prochain ! Après un an et demi d’attente, c’est le 15 août que la saison tant attendue arrivera sur Netflix.





A la fin de la saison 3, les fans de la série Netflix étaient restés sur leur fin. Emily et Alfie se séparaient alors que Camille renonçait à se marier avec Gabriel. Mais alors qu’Emily et Gabriel s’avouaient leurs sentiments, Emily apprenait que Camille était enceinte…







Dans la bande-annonce de la saison 4, on retrouve Emily est en plein triangle amoureux. Elle embrasse Gabriel, mais aussi Alfie !

Emily in Paris saison 4, le synopsis

Après les événements tragiques du mariage désastreux entre Camille et Gabriel, Emily perd pied. Elle est tiraillée entre ses sentiments pour deux hommes, mais la situation se complique lorsque Gabriel attend un bébé de son ex. Les pires craintes d’Alfie concernant Emily et Gabriel se confirment. Sur le plan professionnel, Sylvie est confrontée à un dilemme difficile lié à son passé, menaçant son mariage, tandis que l’équipe de l’agence Grateau doit gérer des changements de personnel. Mindy et son groupe se préparent pour l’Eurovision, mais la baisse des fonds les oblige à faire des économies. L’alchimie entre Emily et Gabriel est indéniable lorsqu’ils travaillent ensemble pour obtenir une étoile Michelin, cependant, deux secrets majeurs risquent de compromettre tous leurs rêves.



VIDÉO Emily in Paris saison 4, la bande-annonce