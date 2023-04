Mask Singer : le Lama démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

5 ( 5 )

Mask Singer qui était derrière le Lama ? – C’était le second prime de la saison 5 de « Mask Singer » ce soir et deux costumes ont été démasqués : la Chenille, et le Lamma !







Et alors que derrière la Chenillse se cachait André Bouchet (Pass Partout), Michèle Bernier avait démasqué le Lama avec le Prono d’Or et le public a décidé de ne pas le sauver face au Phoenix et au Zèbre.







Le Phoenix et le Zèbre se sont donc qualifiées pour la suite de Mask Singer alors que le Lama a du aller se démasquer dans la tanière. Et alors que personne n’avait cité son nom, il s’agissait d’Jean-Marc Généreux !

Mask Singer, les indices sur le Lama

– vu avec J-Lo

– une carte de France parce que sa femme s’appelle France

– le chiffre 9, un grand coeur



VIDÉO Mask Singer : Jean-Marc Généreux était derrière le Lama







