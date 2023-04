N’oubliez pas les paroles : qui a remporté la 3ème soirée du tournoi des maestros ce 21 avril ?

5 ( 5 )

Ce vendredi soir, Nagui présentait la troisième soirée du Tournoi des maestros 2023 de « N’oubliez pas les paroles ». Qui a gagné cette troisième soirée pleine de surprises ?







Publicité





C’est l’équipe formée de Margaux, Louis et Violaine qui a remporté la victoire ce vendredi soir !







Publicité





En finale aujourd’hui, les trois maestros ont fait gagner la somme de 100.000 euros à l’association « Mécénat Chirurgie Cardiaque ».

Vendredi prochain, ce sera l’heure de la grande finale de ce tournoi des maestros 2023 !



Publicité





« N’oubliez pas les paroles » le tournoi des maestros 2023 : rappel du principe

Les 18 plus grands maestros du jeu s’affrontent en équipes avec un seul objectif : gagner et tenter de récolter, chaque vendredi, jusqu’à 100 000 euros au profit d’associations. Pour le second prime, c’était l’association « ARSLA – Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique et autres maladies du motoneurone » qui était mise à l’honneur.

Composées chacune de 3 candidats, les 6 équipes de maestros vont donc se défier tour à tour dans des épreuves créées pour tester leurs connaissances, leur mémoire mais aussi leur cohésion de groupe lors de duels et de défis collectifs.

Et grande nouveauté cette année : les maestros vont être confrontés à de nouvelles épreuves qui vont les surprendre ! Lors de la grande finale, les trois membres de l’équipe victorieuse seront récompensés par un week-end en famille plein d’aventures.

« N’oubliez pas les paroles » le tournoi des maestros du 21 avril, le replay

Si vous avez manqué le prime de ce vendredi soir, sachez qu’il est dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note