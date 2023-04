Mask Singer : un 1er indice sur le Zèbre ! Qui se cache sous le costume ?

5 ( 8 )

Mask Singer indices nouvelle saison – C’est le vendredi 14 avril que TF1 lancera la toute nouvelle saison de « Mask Singer ». Une saison 5 pleine de surprises et que la chaîne annonce comme étant la plus dingue ! Camille Combal sera toujours aux côtés des enquêteurs : les nouvelles, Michèle Bernier et Élodie Frégé, ainsi que Jeff Panacloc et Kev Adams qui rempilent.







Et à moins de deux semaines du lancement de cette nouvelle saison, un premier indice a été dévoilé sur le costume du Zèbre.







Mask Singer indices, un premier indice sur le Zèbre

« NUMÉRO 1 », voilà le premier indice concernant le Zèbre, costume de la saison 5 de Mask Singer.



#MaskSinger

Commencez votre enquête avec ce 1er indice à propos du Zèbre 🦓

D'ailleurs, Numéro 1, c’est aussi l’indice concernant cette célébrité 😉 RDV dès le Vendredi 14 Avril sur @TF1 & @MYTF1 avec Michèle Bernier, Élodie Frégé, Jeff Panacloc, Kev Adams et @CamilleCombal 🎭 pic.twitter.com/DTdwtzhkRT — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) March 29, 2023

Au total pour cette nouvelle saison de Mask Singer, 17 nouveaux costumes et 18 nouvelles célébrités vont s’affronter et passer tour à tour devant les enquêteurs.

VIDÉO Les premiers extraits de la saison 4

Mask Singer, la saison 5 débarque le vendredi 14 avril sur TF1 et sur myTF1

