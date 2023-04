« New York avec toi » : votre téléfilm ce 27 avril sur TF1 (histoire et interprètes)

5 ( 7 )

« New York avec toi » : histoire, interprètes et bande-annonce du téléfilm sur TF1 ce jeudi 27 avril 2023 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « New York avec toi ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« New York avec toi » : l’histoire

Joe va bientôt quitter New York pour Dubaï. Il voudrait organiser une grande fête d’anniversaire pour les 10 ans de sa nièce qu’il adore. Il va alors demander de l’aide à Kelly Bouchard, dont le succès dans l’événementiel est indéniable. Pas tout à fait sur la même longueur d’ondes de prime abord, ils vont pourtant apprendre à se connaître et à travailler ensemble…

New York avec toi, interprètes et personnages

Avec : Brooke Nevin (Kelly Bouchard), Corey Sevier (Joe), Molly Lewis (Willow), Chelsea Muirhead (Emma)



« New York avec toi », la bande-annonce

Et pour patienter, voici en images ce qui vous attend avec la bande-annonce de votre téléfilm.

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Notre incroyable anniversaire ».

