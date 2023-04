« Pékin Express : le choix secret » : qui a été éliminé ? (résumé et replay épisode 8 du 6 avril)

5 ( 8 )

« Pékin Express : le choix secret » résumé et replay de l’épisode 8 du jeudi 6 avril 2023 – C’est parti pour l’épisode 8 de Pékin Express. Stéphane Rotenberg annonce aux binômes que c’est l’étape des équipes mixées !







Les binômes du jour sont : Clément avec Céline, Alexandre avec Alexandra, Xavier avec Chirine, Laura avec Emeline. Et l’étape commence avec 5kms de kayak. Il faut d’abord récupérer des pagaies dans le sable et il y en a des meilleures que d’autres. Il faut avoir la main chanceuse ! Xavier et Chirine ont les meilleures pagaies et sont très rapides.

Place ensuite au stop et au Brésil, c’est compliqué. Laura et Emiline sont en tête. Derrière, Clément et Céline trouvent une voiture, ils passent devant Xavier et Chirine. Laura et Emeline sont déposées sur le bord de la route, Clément et Céline prennent la tête.







Laura et Emeline, et Clément et Céline arrivent en même temps. Clément et Emeline sont donc qualifiés pour l’épreuve qui donnera un avantage important. Xavier et Chirine arrivent ensuite, Xavier et Céline se qualifient donc. Alexandre et Alexandra arrivent, Stéphane leur annonce qu’ils doivent se mettre d’accord sur le troisième binôme pour l’épreuve ! C’est finalement Alexandre et Chirine qui iront.



Chaque binôme cherche ensuite un toit pour la nuit. Le lendemain, place à l’épreuve. Il s’agit de danser la samba ! C’est Alexandre et Chirine qui remportent la victoire ! Stéphane annonce aux binômes, qui se reforment normalement, que c’est le retour du drapeau rouge. C’est Alexandre et Chirine qui le remportent grâce à leur victoire, et il donnera 15min d’arrêt à chaque fois qu’il sera agité.

La course commence, Alexandre et Chirine veulent protéger Alexandra et Laura ! Ils veulent diriger la course et que Clément et Emeline aillent absolument en duel final ! Pour Clément et Emeline, c’est une véritable partie de cache-cache…

Alexandra et Laura arrivent les premières mais elles ne veulent pas gagner l’étape. Elles veulent attendre Alexandre et Chirine pour qu’ils gèrent la course et placent Clément et Emeline derniers. Ils pensent qu’ils choisiront Xavier et Céline. Mais une fois arrivés, Clément et Emeline comprennent la stratégie et annoncent qu’ils ne choisiront pas Xavier et Céline !

Xavier et Céline arrivent et ne comprennent pas ce qui se passe. Alexandre et Chirine franchissent la ligne d’arrivée sans mérite. Clément et Emeline vont en duel final, et comme ils l’ont annoncé ils choisissent d’affronter Alexandra et Laura.

Pékin Express, le duel final : et le binôme éliminé est…

Place au duel final. Laura et Clément s’affrontent. Clément est le premier à résoudre l’énigme et il peut chercher une voiture alors que Laura a une mauvaise réponse et doit attendre 2min. Mais Clément galère, il y a peu de voitures… Et Laura résout l’énigme à son tour et rattrape son retard. Clément la voit arriver !

Et Laura trouve une voiture la première. Et sans surprise, elle remporte le duel final. Clément et Emeline sont donc éliminés.

Si vous avez loupé ce huitième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play. Rendez-vous le jeudi 13 avril pour suivre la demi-finale !

