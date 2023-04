Rugby Top 14 : suivre La Rochelle / Bayonne en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 7 )

Rugby Top 14 – La Rochelle / Bayonne en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce samedi 15 avril 2023 sur Canal+ ! Suite de la 22ème journée du Top 14 samedi soir. Le Stade Rochelais reçoit Bayonne au stade Marcel Delflandre.







Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+ dès 21h.







Notez qu’avant cette 22ème journée, La Rochelle est 2ème du Top 14 et Bayonne est 8ème.

La Rochelle / Bayonne compositions des équipes

Le XV de départ de La Rochelle : 1. Wardi 2. Lespiaucq 3. Sclavi 4. Sazy 5. Piquette 6. Bourdeau 7. Haddad 8. Tanga 9. Berjon 10. Reus 11. Alonso-Munoz 12. Danty 13. Seuteni 14. Thomas 15. Leyds

Remplaçants : 16. Lagrange 17. Aouf 18. Lavault 19. Hatherell 20. Le Bail 21. Hastoy 22. Favre 23. Atonio



Le XV de départ de Bayonne : 1. Béthune 2. Bosch 3. Tatafu 4. Cridge 5. Mikautadze 6. Huguet 7. Héguy 8. Cassiem 9. Machenaud 10. Lopez 11. Pourailly 12. Martocq 13. Muscarditz 14. Baget 15. Spring

Remplaçants : 16. Acquier 17. Perchaud 18. Leindekar 19. Ceyte 20. Rouet 21. Dolhagaray 22. Buliruaru 23. Scholtz

La Rochelle / Bayonne en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservé aux abonnés).

Pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue Nationale de Rugby.

La Rochelle / Bayonne, 22ème journée du Top 14, un match évènement à suivre ce soir dès 21h sur Canal+.

