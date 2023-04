The Voice du 15 avril : quels talents continuent ? (résumé + replay des 1ères battles)

5 ( 9 )

The Voice du 15 avril 2023, résumé et replay – C’est parti pour la huitième soirée de la saison 2023 de « The Voice, la plus belle voix ». Zazie, Bigflo & Oli, Amel Bent et Vianney lancent les premières battles ce soir ! Les coachs ouvrent le bal avec une collégiale sur « Je suis un homme » de Zazie.







La première battle est au sein de l’équipe de Vianney. Et nouveauté cette année, chaque coach va vivre ses battles de l’intérieur ! Lummen Nae affronte Ylazia sur le titre d’Ed Sheeran « Bad Habits ». Tous les coachs sont debouts ! Zazie, Amel, et Bigflo & Oli sont tous du même avis : ils sauveraient Lummen Nae. Et Vianney décide de sauver Lummen Nae. L’aventure s’arrête pour Ylazia.

Nouvelle battle dans la Team Amel Bent. Ludmilla est face à Elise sur « La vie en rose » d’Edith Piaf. Amel, et Bigflo & Oli opteraient pour Elise, et Zazie pour Ludmilla. Amel confie que c’est très dur, elle choisit Elise. Mais ça ne s’arrête pas pour Ludmilla puisque Zazie a buzzé pour la voler !







Place à une battle dans la Team Zazie : Awan est opposé à Aurélien sur « Show must go on » de Queen. Bigflo & Oli et Amel choisiraient Awan tandis que Vianney a une préférence pour Aurélien. Zazie décide de garder Aurélien. Et Amel décide de buzzer pour repêcher Awan !



On continue avec l’équipe de Bigflo & Oli. Elio affronte Nicoline sur « Evidemment » d’Orelsan et Angèle. Tous les autres coachs opteraient pour Nicoline. Bigflo & Oli décident de garder Nicoline. Elio est éliminé.

La nouvelle battle se passe dans la Team Amel. David Dax, Nayo et Marine s’affrontent sur « Feeling good » de Nina Simone. Bigflo & Oli et Zazie choisiraient David, Vianney préfère Marine. Amel a beaucoup de mal à choisir, elle décide finalement de garder David ! Nayo et Marine sont éliminées.

Place à la Team Vianney avec Benaël et Dame sur « Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerais » de Francis Cabrel. Bigflo & Oli et Zazie garderaient Dame, et Amel préfère Benaël. Vianney décide de poursuivre avec Benaël Le buzzer retentit, Bigflo & Oli sauvent Dame !

On continue avec Zazie et une battle qui oppose Prichia et Mea. Elles chantent « Nos plus belles années » de Grand Corps Malade et Kimberose. Bigflo & Oli sauveraient Prichia, Amel et Vianney préfèrent Mea. Zazie décide de garder Prichia. Mais Prichia a envie de continuer un duo avec Mea ! Du jamais vu dans The Voice ! Nikos demande l’avis du producteur et Mea confie que leur rencontre a été une véritable connexion. Tous les coachs disent oui et les autres talents aussi. Prichia et Mea continuent donc en duo cette aventure !

Place à la Team Bigflo & Oli. Xavier Polycarpe et Charline s’affrontent sur « Don’t stop me now » de Queen. Vianney aurait choisi Charline, Amel et Zazie préfèrent Xavier. Bigflo & Oli ont fait leur choix, ils gardent Xavier Polycarpe.

Et la soirée se termine avec l’équipe de Vianney. Camille et Silda s’opposent sur « L’effet de masse » de Maëlle. Bigflo & Oli et Amel votent pour Silda, Zazie pour Camille. Vianney décide de continuer avec Camille.

The Voice du 15 avril 2023, le replay

Cette huitième soirée de la saison 2023 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 8ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 22 avril 2023 pour suivre le début des battles !

