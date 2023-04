« That’s life » : le spectacle d’Arnaud Ducret en direct ce soir sur TMC (19 avril)

5 ( 6 )

Le spectacle d’Arnaud Ducret au programme TV de ce mercredi 19 avril 2023 – « That’s life », c’est le spectacle inédit diffusé en direct ce soir sur TMC. Découvrez le dernier one-man-show d’Arnaud Ducret, en direct du Casino de Paris.







A suivre dès 21h25 sur la chaîne mais aussi en replay gratuit sur MYTF1/TMC.







« That’s life » : le spectacle d’Arnaud Ducret en direct ce 19 avrill 2023 sur TMC

C’est l’occasion pour Arnaud Ducret de passer en revue, avec son énergie et son humour ravageur, toutes les étapes de sa vie qui l’ont amené à être le fils, l’homme, le comédien, le papa et le mari qu’il est devenu… Voir même le grand-père qu’il deviendra…

Arnaud Ducret dresse un autoportrait familial irrésistiblement drôle avec sa galerie de personnages touchants et délirants, librement inspirés de son entourage.

Ce spectacle est une ode à la vie, à la famille, à l’amour et surtout à l’humour.

Vidéo

Découvrez quelques images de ce qui vous attend ce soir.



La vie la vraie. Et maintenant, vous aussi vous avez l'info 😎 pic.twitter.com/7OMWi1c7Kp — TMC (@TMCtv) April 16, 2023

Pour en voir plus, rendez-vous sur TMC dès 21h25 juste après le « Quotidien » de Yann Barthès et ses équipes.

