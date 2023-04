The Voice du 8 avril : quels talents se sont qualifiés ? (résumé + replay des 7emes auditions à l’aveugle)

5 ( 9 )

The Voice du 8 avril 2023, résumé et replay – C’est parti pour la septième et dernière soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2023 de « The Voice, la plus belle voix ». Zazie, Bigflo & Oli, Amel Bent et Vianney continuent la formation de leurs équipes.







La soirée débute avec Nade Shadow, qui chante « It’s a heartache » de Bonnie Tyler. Les quatre coachs se retournent ! Nade choisit de rejoindre l’équipe de Vianney.

Pierre, 24 ans, reprend « J’te mentirais » de Patrick Bruel. Aucun coach ne se retourne.







Camille, 20 ans, chante « Back to black » d’Amy Winehouse. Bigflo & Oli et Amel Bent se retournent vite. Vianney finit par les rejoindre. Il choisit Vianney, son équipe est désormais complète !



Jessica chante « The best » de Tina Turner. Amel se retourne vite, Vianney aussi malgré une équipe complète. Zazie les rejoint. Et Jessica choisit Vianney !

Joakim, 28 ans, reprend « Giant » de Calvin Harris et Rag’n’Bone Man. Personne ne se retourne.

Zoé, 22 ans, chante « Un peu plus haut, un plus loin » de Ginette Reno. Amel se retourne ! Zazie la rejoint, et Bigflo & Oli aussi. En surnombre, Vianney ne peut plus de retourner. Elle choisit de rejoindre Amel, qui elle aussi se retrouve avec 15 talents, elle ne peut plus se retourner.

Aiden, 26 ans, chante « La boxeuse amoureuse » de Arthur H. Bigflo & Oli sont les seuls à se retourner, il rejoint donc leur équipe.

Ivann, 20 ans, reprend « U-turn (Lili) » de Aaron. Zazie se retourne, Bigflo & Oli suivent. Il hésite et rejoint Zazie !

Place à Ana-Maria, qui chante « Piensa en mi » de Luz Cazal. Bigflo & Oli se retournent. Elle rejoint automatiquement leur équipe.

Floe Matte, 22 ans, chante « Parle moi » d’Isabelle Boulay. Aucun coach ne se retourne.

La soirée se termine avec Charline, 32 ans, qui chante « Holding out for the hero » de Bonnie Tyler. Bigflo & Oli se retournent, elle rejoint leur équipe.

The Voice du 8 avril 2023, le replay

Cette septième soirée de la saison 2023 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 7ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 16 avril 2023 pour suivre le début des battles !

