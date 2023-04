Un si grand soleil du 11 avril : Eve apprend la mort d’Aline (résumé et vidéo épisode 1123 en avance)

5 ( 4 )

Un si grand soleil du 11 avril, spoiler résumé de l’épisode 1123 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain soir dans votre épisode inédit de la série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce mardi 11 avril 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Manu va chez la psy, qui l’interroge sur la raison pour laquelle il doit la consulter. Il lui explique ce qui s’est passé avec Tresson. Manu reçoit un appel de Becker, il doit aller sur le terrain car une femme a été retrouvée morte. Elle lui dit de le rappeler après pour reprendre rendez-vous. Ils doivent parler des liens entre sa vie privée et son travail.







Robin raconte à Louis comment il a du s’excuser devant Beaufort. Tous reprochent à Louis d’avoir lâcher Robin mais Louis assume son choix. Il parle de son père qui le croit et veut l’aider à comprendre.



Manu est avec Aya sur la scène de crime. La victime, c’est Aline Delclos ! Elle a été retrouvée noyée, Hugo s’occupe de l’autopsie.

Marc appelle Chloé, il lui demande si avec son boulot elle peut avoir des infos sur Beaufort, elle lui dit qu’elle ne peut pas et lui conseille de passer à autre chose. Cécile a entendu la conversation et lui demande qui est ce monsieur qui cherche des problèmes…

Dimitri tourne en rond à l’agence. Eve le rejoint, il a quelque chose à lui dire : il ne veut plus travailler pour l’agence. Eve essaie de le convaincre mais sa décision est prise. Dimitri pense que Virgile serait parfait pour le remplacer, Eve n’a pas envie d’embaucher l’un de ses ex. Eve appelle ensuite Claudine pour lui annoncer. Elle est convaincue qu’il a du flasher sur Aline, Eve défend Dimitri et lui assure que non.

Chloé parle avec Cécile, elle trouve que Marc est gonflé. Et elle se confie sur l’affaire auprès de Cécile. Cécile fait elle-même la recherche sur Beaufort, il est inconnu des services de police.

Chez elle, Chloé dit à Evan que Marc l’a appelé et qu’il ne semble pas prêt de lâcher l’affaire. Evan ne comprend pas mais Robin trouve ça bien. Il reproche à ses parents de n’en avoir rien à faire.

Hugo explique à Becker et Manu qu’Aline est bien morte noyée. Manu explique que le mari d’Aline est en Australie pour le boulot. Ils ne savent pas encore si Aline s’est suicidée, si c’était un accident ou un homicide.

Dimitri annonce à Sabine qu’il arrête l’agence, ça ne lui convenait plus. Il lui dit qu’elle avait raison, ça n’était pas pour lui.

Elisabeth et Alain dînent avec Chloé et Evan. Pendant ce temps là, Marc est avec son drone à côté de la propriété de Beaufort… Louis et Robin passent la soirée ensemble et se demande ce que Beaufort peut bien avoir à cacher. Ils craignent que Marc mette les pieds dans un gros trafic. Louis s’inquiète et appelle son père. Marc n’a rien vu de bizarre, il écourte de peur de louper quelque chose.

Chez Manu, Eve le rejoint alors qu’il travaille… Elle découvre qu’il enquête sur la mort d’Aline Delclos ! Eve est sous le choc mais ne lui dit rien.

VIDÉO Un si grand soleil du 11 avril extrait, Eve apprend la mort d’Aline

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

