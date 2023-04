Un si grand soleil du 18 avril : Manu et Eve, la rupture (résumé et vidéo épisode 1128 en avance)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 18 avril, spoiler résumé de l’épisode 1128 en avance – Que va-t-il se passer demain soir dans votre épisode inédit du feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce mardi 18 avril 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Manu est à la boxe, il ne fait que penser à Eve. Il envoie un sms à Eve, il aimerait la voir ce soir. Eve retrouve le sourire…







Janet annonce à Evan qu’elle a trouvé quelqu’un pour le remplacer ce soir. Il annonce à Chloé qu’il a sa soirée mais elle retourne planquer avec Marc. Il ne comprend pas. Pendant ce temps là, Claudine est avec le père de Laurine. Il reçoit un appel de sa fille qui veut déjeuner avec lui pour lui parler de quelque chose…



Alex est avec Dimitri et Eve. Il leur parle de leur photo qui a été envoyée à Aline pour la faire chanter. Eve assure à Alex que seul son faux mari avait reçu cette photo. Dimitri parle à Alex d’un homme qui s’en est pris à elle le jour de leur rencontre, il a du intervenir.

Leonor appelle Marc, Louis a encore oublié des cours chez elle. Elle veut lui rapporter le soir, Marc dit qu’il ne sera pas là. Leonor fait des insinuations sur ses nuits passées avec Chloé…

Alex et Aya font le point, impossible de savoir de qui vient le sms de chantage, c’est un téléphone prépayé. Aya pense qu’elle a eu peur que son mari apprenne sa tromperie. Alex penche pour une vengeance, rapport à ce que Dimitri lui a dit. Il va aller à la manade pour en savoir plus.

Laurine est avec son père, elle lui parle du projet de clinique privée d’Evan. Elle aimerait qu’il investisse. Et il fait au’Elisabeth Bastide ait déjà accepté lui fait penser que le projet est solide. Il veut rencontrer Evan.

Alex est à la manade, il obtient des infos sur Loupiac dont le fils a perdu une jambe. Il leur en veut à mort mais il ne pense pas qu’il soit allé jusqu’à tuer quelqu’un.

A Midi Libre, le rédac chef vient voir Marc. Il veut qu’il écrive un article sur Aline Delclos, victime d’une agence de tentateurs pour la piéger. Pendant ce temps là, Claudine s’en prend à Eve et Dimitri. Elle ne comprend pas comment ils ont pu se faire avoir comme ça. Elle leur annonce qu’il faut fermer la boite !

Laurine vient parler à Evan, elle lui dit qu’elle a parlé de son projet à son père et il aimerait le rencontrer. Evan est surpris mais la remercie.

Eve retrouve Manu à l’appartement, il a fait son sac. Il lui annonce qu’il ne va pas réussir à lui pardonner, elle essaie de le convaincre qu’ils peuvent y arriver mais sa décision est prise. Il passera reprendre ses affaires plus tard quand elle ne sera pas là, c’est fini.

Marc et Chloé sont en planques et mangent des burgers. Chloé lui annonce que c’est sa dernière planque, elle ne reviendra pas. Elle pense qu’il faut se rendre à l’évidence, il ne se passe rien chez Beaufort. Marc lui dit que c’est pas grave, lui aussi va arrêter. Mais une camionnette arrive au même moment… Marc envoie le drone et prend la plaque. Beaufort et l’homme sortent. Chloé compte mettre la plaque dans le fichier pour en savoir plus. La camionnette appartient à une société qui travaille dans le recyclage de déchets industriels.

