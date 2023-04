Un si grand soleil spoiler : Eve et Virgile en danger (VIDÉO épisode du 1er mai)

4.3 ( 12 )

Un si grand soleil infos et extrait vidéo à l’avance de l’épisode du 1er mai 2023 – Eve et Virgile mènent une enquête parallèle sur la mort d’Aline Delclos dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Et dans quelques jours, ils vont faire une grande découverte qui va les mettre en grand danger…

En effet, Eve et Virgile découvrent que Fred Sauzet et son amie vétérinaire dopaient leurs taureaux !







Publicité











Publicité





Ils sont convaincus qu’Aline voulait les dénoncer et que c’est pour ça qu’ils l’ont supprimée ! Ils ont prêts à partir avec le flacon de produits dopants récupéré à la manade mais Fred Sauzet débarque…

Il les menace avec son fusil, ils sont clairement en danger de mort !

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : Chloé trompe Evan, les résumés jusqu’au 12 mai 2023

Un si grand soleil, extrait vidéo de l’épisode 1137 du 1er mai 2023 : Eve et Virgile braqués par Sauzet



Publicité





Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note