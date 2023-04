5 ( 6 )

C dans l'air du 26 avril 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 17h40 sur France 5







C dans l’air du 26 avril 2023 : le sommaire

⚫ Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, sera ce soir l’invitée de Axel de Tarlé.

Avec au moins six EPR à construire et des centrales à prolonger, l’industrie nucléaire, qui a fourni plus de 60 % de l’électricité en France en 2022, est confrontée à d’immenses défis, industriels mais aussi humains. La filière n’a plus construit de réacteurs depuis 2002. La relance du nucléaire en France s’annonce comme « l’un des programmes industriels les plus importants pour notre pays depuis les années 1990 » selon le rapport baptisé « Match ».

Pour satisfaire la construction de six nouveaux EPR et la prolongation de la vie des centrales existantes, la filière nucléaire va devoir trouver et former cette décennie près de 100.000 personnes. Au total, vingt segments d’activité opérationnelle caractéristiques de la filière ont été étudiés (ingénierie, génie civil, essais et contrôle, chaudronnerie-tuyauterie-soudage…), et leurs 84 métiers clefs ont été évalués pour recenser les besoins sur dix ans. L’université des métiers du nucléaire remettra son plan d’action détaillé en matière de formation et de compétences début juin aux ministres.

La ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher est attendue demain à la Centrale nucléaire de Hinkley Point C, en Angleterre. Elle reviendra sur cette visite et sur les 100.000 emplois attendus dans la filière nucléaire.

⬛ Prix, salaire…tenir jusqu’à quand ?

Discrète depuis la promulgation de la réforme des retraites, Élisabeth Borne a dévoilé ce mercredi, depuis l’Élysée, la feuille de route des « cent jours d’apaisement » décrétés par Emmanuel Macron, autour de trois axes : travail, « justice et ordre républicain et démocratique », « services publics ». Autant de thèmes que la cheffe du gouvernement souhaite décliner ces prochains mois à travers des « solutions concrètes [et] des actions qui changent la vie [des Français] », selon ses mots, à l’issue du Conseil des ministres.

Ainsi alors que la question du pouvoir d’achat s’est imposée depuis des mois comme la priorité des Français, l’exécutif a décidé de prolonger deux mesures de lutte contre l’inflation. « Nous allons maintenir les boucliers sur les prix de l’énergie et faire un point mi-juin sur l’efficacité du trimestre anti-inflation», a annoncé Elisabeth Borne. La Première ministre a par ailleurs promis d’obtenir « une distribution plus juste des richesses produites par les entreprises » et s’est fixée pour les trois prochains mois de débattre au Parlement « du projet de loi transposant l’accord entre les partenaires sociaux sur le partage de la valeur ». Elisabeth Borne a également appelé les entreprises « à agir collectivement pour revaloriser les salaires » et a mis en avant la revalorisation du Smic au 1er mai. « En un an, le smic aura augmenté de plus de 6 % », a affirmé la Première ministre.

D’ici au 14 juillet, le gouvernement entend aussi bâtir un nouvel agenda social avec les partenaires sociaux afin d’établir un nouveau « pacte de la vie au travail ». Au programme : améliorer du revenu des salariés, valoriser le compte épargne temps universel, améliorer les contions de travail, prévenir l’usure professionnelle ou encore développer l’emploi des seniors. « Cette feuille de route est une main tendue à toutes les bonnes volontés », a lancé la locataire de Matignon.

La Première ministre a, en outre, annoncé qu’un projet de loi « industrie verte » sera présenté mi-mai et qu’un projet de loi plein emploi, centré sur l’entité France travail, qui doit remplacer Pôle emploi, sera dévoilé début juin. En juin toujours, le Parlement devrait débattre de la proposition de loi sur la santé et les territoires. En revanche, le projet de loi sur l’immigration voulu par Emmanuel Macron ne sera finalement pas présenté dans l’immédiat car « aujourd’hui, il n’existe pas de majorité pour voter un tel texte, comme j’ai pu le vérifier hier en m’entretenant avec les responsables des Républicains » a confirmé Elisabeth Borne.

Néanmoins la cheffe du gouvernement s’est dit « confiante » dans la capacité du gouvernement à trouver « des majorités projet par projet ou par blocs de textes » afin de donner corps à la promesse du président de la République de tourner la page des retraites.

Mais pour l’heure ni les syndicats, ni les oppositions ne sont prêts à le faire. Ils tentent de se faire entendre en faisant résonner les casseroles lors des déplacements de l’exécutif et préparent le rendez-vous du 1er mai qu’ils espèrent historique. Pour cette fête du Travail, l’intersyndicale appelle à une mobilisation unitaire et populaire, contre la réforme des retraites mais aussi pour la défense des conditions de travail et des salaires.

Une question au cœur des préoccupations des Français alors que l’inflation impacte durement les ménages et est au centre de nombreux mouvements de grève dans le pays. A Marquette-lez-Lille, 74 salariés de l’usine d’acheminement de Vertbaudet ont cessé le travail depuis six semaines. Certaines des employées ont plus de vingt ans d’ancienneté et sont payées un peu plus que le Smic. Elles réclament une augmentation de salaire pour « vivre dignement de leur travail ».

Autre sujet de tensions : le logement, premier poste dans le budget des Français. Avec la hausse des taux d’intérêts et la baisse des prix, le marché de l’immobilier est en plein bouleversement, mais comme souvent ce sont les ménages qui payent. Il devient de plus en plus difficile de louer un logement.



