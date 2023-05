« 9-1-1 » du 2 mai 2023 : vos épisodes inédits de la saison 6 ce soir sur M6

« 9-1-1 » vos épisodes inédits du 2 mai 2023 – Ce mardi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 6 inédite de sa série à succès « 9-1-1 ».







Au programme, deux premiers épisodes inédits à suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay streaming gratuit sur 6play.







« 9-1-1 » du 2 mai 2023 : les deux épisodes inédits de ce soir

Saison 6 – épisode 9 : Le vent qui rend fou

Le vent qui s’abat sur Santa Ana apporte une série d’urgences plus étranges les unes que les autres. Bobby s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son parrain aux alcooliques anonymes. Denny interroge Hen et Karen sur ses parents biologiques et Chimney pense avoir trouvé la maison parfaite pour Maddie et lui.

Saison 6 – épisode 10 : Quand vient la foudre

Un orage sec s’abat sur Los Angeles et provoque une série d’urgences dues à la foudre. Athena et May s’infiltrent dans un centre de désintoxication pour aider Bobby dans son enquête sur la mort de son parrain. Alors que Maddie redoute la venue de ses parents dans leur nouvelle maison, Chimney reçoit la visite surprise d’Albert, rentré de Corée et accompagné de leur père…



Les équipes du « 9-1-1 » interviennent pour de nouvelles urgences ce soir à partir de 21h10 sur M6 et toujours en replay sur 6PLAY