« La doc et le véto » du 2 mai : vos épisodes ce soir sur France 3

« La doc et le véto » du 2 mai 2023







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







« La doc et le véto » du 2 mai 2023 : vos épisodes ce soir

Saison 1 épisode 2 « Partir, revenir » : Dans cet épisode, Emma et Pierre sont confrontés au cambriolage de leurs cabinets respectifs par trois adolescents du village. Le comportement de ces jeunes désoeuvrés s’oppose aux aspirations d’Inès, jeune fille de la ville qui s’épanouit au contact de la nature.

A la croisée des vies de ceux qui veulent partir et de ceux qui tentent de s’enraciner, la doc et le véto ont fort à faire pour réconcilier les habitants de Valerande-les-Chantelles.

Avec Michel Cymes (Pierre Josset), Dounia Coesens (Emma Colin), Anta Ounoughi (Ines Bosman), Garris Lloret (Killian Vilar), Lucas Noël (Thomas Pouzat), Laëtitia Maisonhaute (Suzanne Hopper)



Saison 1 épisode 4 « Les charognards » : Depuis plusieurs mois, les éleveurs de Valerande-les-Chantelle s’inquiètent des agissements des vautours, réintroduis pour l’équarrissage des animaux morts. D’après eux, ils sont devenus trop nombreux et s’en prennent à leurs bêtes en bonne santé.

Lorsque des vautours sont retrouvés morts empoisonnés, des militants écologistes accusent Manu, le frère agriculteur de Pierre.

Malgré l’aide de Vincent Lunier, ornithologue spécialiste des vautours appelé à la rescousse, Pierre et Emma auront fort à faire pour faire la lumière sur ces empoisonnements et ramener le calme au village.

Avec Michel Cymes (Pierre Josset), Dounia Coesens (Emma Colin), Jérôme Fonlupt (Manu Josset), Valérie Schwarcz (Françoise Vilar), Pasquale D’Inca (Gilles Vilar), Olivier Perrier (Albert Josset), Leo Paul Salmain (Bastien Josset), Franck Adrien (Fernand Pouzat)

« La doc et le véto » du 2 mai 2023 : la bande-annonce

