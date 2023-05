Archives secrètes du 12 mai : « La face cachée de nos idoles » ce soir sur France 3

Archives secrètes du 12 mai 2023 – Ce vendredi soir à la télé, c’est un nouvel épisode inédit de la collection « Archives secrètes » qui vous attend sur France 3. Dans ce nouveau numéro d’« Archives secrètes », l’histoire des idoles de la chanson se raconte avec des séquences inédites et des documents rares qui vous font entrer dans leur intimité…







Publicité





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





Archives secrètes du 12 mai 2023 : La face cachée de nos idoles

Sheila a conservé les films de ses années heureuses avec son fils Ludovic. Elle nous ouvre ses albums de famille et nous fait découvrir la relation fusionnelle d’une maman célibataire et moderne avec son enfant unique.

Mike Brant a mal vécu les contraintes imposées par le statut de vedette de la chanson. Il aspirait à changer de répertoire, comme le laissent entendre des bandes sonores révélées par ses proches pour la première fois.



Publicité





Michel Sardou avait une idole dans le métier, Johnny Hallyday, rencontré à l’âge de 16 ans et qui deviendra son ami, celui des fêtes et de l’aventure. Les équipes d’Archives secrètes dévoilent des images inconnues de leur amitié forte et sincère, commentées par leurs amis.

De Daniel Balavoine, on connaît la voix singulière et les engagements, mais de sa vie personnelle, on ne sait pas grand-chose. Filmé par son directeur artistique, l’artiste se dévoile sous un nouveau jour.

Une entrée dans l’intimité de nos idoles et le récit d’épisodes de vie méconnus

La collection documentaire Archives secrètes dévoile des trésors cachés sur des personnalités populaires qui ont su tisser un lien affectif fort avec le public et continuent de susciter des émotions, de provoquer des souvenirs.

L’histoire des artistes, des chanteurs, des comédiens, s’écrit toujours avec les mêmes images, celles de leurs passages dans des émissions de variétés ou dans les journaux télévisés, des images officielles. Les équipes d’Archives secrètes ont choisi d’aller plus loin. Elles ont déniché des trésors dans des fonds privés, des albums de famille, des films personnels, des rushes, des sons rares et des lettres inconnues… Autant de pépites qui, pour la première fois mises en lumière, permettent de raconter d’une manière inédite et surprenante l’histoire de nos idoles, de les montrer dans des instants de vérité.

« Archives secrètes » c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV