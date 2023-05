Mask Singer du 12 mai : un nouveau masque débarque (prime 5)

Mask Singer du 12 mai 2023 – Camille Combal vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur TF1 pour suivre le 5ème prime de la saison 5 de « Mask Singer ». Alors que la semaine dernière le Zèbre a du se démasquer, ce soir un nouveau masque débarque et il s’agit de la soirée des enfants !







Branchez-vous sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour découvrir des bonus supplémentaires et/ou revoir l'émission en replay.







Mask Singer du 12 mai, la Plante Carnivore débarque

Ce vendredi, Michèle Bernier est de retour aux côtés de Kev Adams, Jeff Panacloc et Elodie Frégé. Et un nouveau masque rejoint l’aventure : la Plante Carnivore. Elle va devoir convaincre pour ne pas se faire démasquer ce soir et intégrer la compétition !

Les 6 autres costumes encore en compétition sont : le Chameau, la Biche, la Sorcière, l’Alien, le Husky, et la Méduse. Ce soir, l’un des 7 costumes en compétition va devoir se démasquer tandis que les autres seront qualifiés pour les quarts de finale de Mask Singer !

Et il s’agira d’une soirée spéciale enfants, c’est eux qui vont donner des indices aux enquêteurs et aux téléspectateurs pour avancer et deviner qui se cache sous les masques.

Mask Singer du 12 mai, extrait vidéo

Découvrez la Plante Carnivore, un nouveau Costume qui fait son apparition cette semaine ! Un conseil pour les autres candidats : attention à ne pas vous faire manger !



