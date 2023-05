Ça commence aujourd’hui du 8 mai 2023 : pourquoi l’émission n’est pas diffusée ce lundi

Ça commence aujourd’hui du 8 mai 2023, le sommaire – Une fois n’est pas coutume, vous ne retrouverez pas Faustine Bollaert et son émission « Ça commence aujourd’hui » ce lundi ! En effet, l’émission a été déprogrammée par la chaîne pour retransmettre en direct la cérémonie d’hommage à Jean Moulin.







Une édition spéciale à suivre sur France 2 dès la fin du journal de 13h, à partir de 13h35 avec Julian Bugier. Vous retrouverez « Ça commence aujourd’hui » dès mardi après-midi.







Cérémonie d’hommage à Jean Moulin, présentation

A l’occasion du 80e anniversaire de la mort de Jean Moulin, un hommage national est rendu à Lyon, à ce héros de la Résistance. Pour célébrer sa mémoire, plusieurs invités sont présents sur le plateau, Frédérique Neau-Dufour, historienne spécialiste de la Résistance et présidente du conseil scientifique de la prison de Montluc, Bénédicte Vergez-Chaignon, historienne, auteure de « Jean Moulin, L’affranchi » (Flammarion) et le Colonel Jean Bourcart, Officier et docteur en histoire, spécialiste des militaires dans la Résistance. Des reportages sur le premier acte de résistance de Jean Moulin, sa capacité à unifier la Résistance et de nombreuses archives seront également diffusés. Une occasion unique de mettre en lumière cet homme exceptionnel qui a su organiser la Résistance.

Ça commence aujourd’hui, les émissions précédentes

