Comment éviter les moustiques ? Attention à certains savons !

L’été arrive et les moustiques vont eux aussi faire leur apparition. Alors gare aux piqures de moustiques ! Et selon une récente étude, il faudrait faire attention à certains parfums de savons, qui attireraient ces petites bêtes désagréables.







Publicité





En effet, une étude suggère qu’au lieu de vous aider à passer incognito, les parfums des savons pourraient faire de vous une cible plus attrayante, les moustiques favorisant l’odeur des cobayes qui se sont lavés avec trois des quatre marques de savon populaires testées.







Publicité





Les scientifiques à l’origine de la recherche ont expliqué que les moustiques peuvent être attirés par le savon car, lorsqu’ils ne se nourrissent pas de sang, ils complètent leur apport en sucre avec des nectars de plantes.

« Le fait que nous prenions ces odeurs fleuries et fruitées et que nous les mettions sur notre corps signifie que maintenant le même objet sent à la fois une fleur et une personne« , a déclaré Clément Vinauger, qui a dirigé les travaux au Virginia Polytechnic Institute and State Université. « Ce serait comme se réveiller et sentir quelque chose qui ressemble à la fois à du café et à des muffins. Très attrayant. »



Publicité





Quelques conseils pour éviter les piqures de moustiques

Il existe plusieurs moyens pour éviter les moustiques :

– Utiliser des répulsifs : Les répulsifs à base de DEET (N, N-diéthyl-m-toluamide) sont les plus efficaces. Il est important de suivre les instructions d’utilisation, en particulier pour les enfants.

– Porter des vêtements longs et amples : Les moustiques peuvent facilement piquer à travers les vêtements fins. Porter des vêtements longs et amples peut aider à éviter les piqûres.

– Utiliser des moustiquaires : Les moustiquaires sont très efficaces pour empêcher les moustiques d’entrer dans la maison ou dans la tente.

– Éviter les zones humides : Les moustiques sont attirés par l’eau stagnante, donc il est important d’éviter les zones humides ou de vider l’eau stagnante autour de votre maison.

– Éviter de sortir à l’aube et au crépuscule : Les moustiques sont plus actifs à ces moments de la journée.

– Utiliser des pièges à moustiques : Il existe plusieurs types de pièges à moustiques sur le marché qui peuvent attirer et tuer les moustiques.