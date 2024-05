Plus Belle La Vie du 9 mai 2024 : la mère de Betty débarque (résumé + extrait vidéo épisode 89 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 9 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 89 de PBLV – Aya est toujours en garde à vue cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais Djawad et Thomas vont s’allier pour la sortir de là…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 9 mai 2024 – résumé de l’épisode 89

Au parloir, Kilian informe Thomas qu’il a croisé Betty la veille au soir et qu’elle était blonde. Thomas doute de la véracité de ses propos, attribuant cela à la fatigue de Kilian. Malgré les doutes de Thomas, qui pense que son frère a fait un cauchemar, Kilian persiste et lui explique qu’il était au commissariat et qu’il a été ramené en prison vers 18 heures, et il est convaincu que c’était bien Betty.

Inquiète, Mirta remarque que Nisma semble préoccupée. Steve les rejoint et découvre que Nisma est bouleversée après avoir échoué à son examen. Steve tente de la réconforter et lui propose son aide pour réviser les autres matières, lui assurant qu’elle réussira cette année. Plus tard, Steve revient avec un plan de révision pour Nisma, lui proposant une méthode efficace.

Samuel tente de se faire pardonner en préparant le petit-déjeuner et en s’excusant. Jennifer accepte ses excuses, expliquant qu’elle s’est braquée trop rapidement en raison d’un souvenir douloureux : son ex l’a abandonnée en Inde du jour au lendemain pendant un voyage, ce qui l’a poussée à se faire tatouer sur un coup de tête. Plus tard, Samuel va encore voir Gabriel pour se confier, il pense que Jennifer lui a encore menti. Gabriel suggère que Samuel invente des prétextes pour ne pas s’engager, cachant peut-être un véritable attachement à Jennifer.



Au Mistral, Djawad assure le service tandis que Thomas lui rapporte les propos de Kilian. Djawad pense que Kilian a dû halluciner et ne pouvait pas avoir vu Betty. Cependant, Thomas soupçonne que Betty ait tout mis en scène pour incriminer Kilian. Djawad est perplexe, se demandant comment Betty aurait pu revenir au bar. Thomas réalise alors que ses clés ont pu être dupliquées, ce qui aurait permis à Betty d’accéder au bar. Ils décident de vérifier cette hypothèse.

Sortant de la serrurerie, Thomas révèle à Djawad que Betty a fait dupliquer ses clés il y a deux semaines. Djawad est choqué par cette révélation et est convaincu que Betty a un complice. Thomas évoque Vanessa Kepler, mais Djawad doute de son implication. Leur conversation est interrompue par une manifestation sur la place du Mistral, organisée par Jules et Nisma, à laquelle se joint la mère de Betty…

VIDÉO Plus belle la vie du 9 mai 2024 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.