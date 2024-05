Ici tout commence du 9 mai : le chantage de Cardone ! (résumé + vidéo épisode 921 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 9 mai 2024, résumé et vidéo extrait épisode 921 – Décidément, on peut dire que la cheffe Cardone ne recule devant rien dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ! Ce soir, elle va convoquer Kelly, Salomé et Malik pour leur faire du chantage !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Ici tout commence du 9 mai 2024 – résumé de l’épisode 921

Anabelle Cardone convoque Kelly, Salomé et Malik dans son bureau. Elle refuse catégoriquement qu’ils participent à la Coupe de France de cuisine avec Emmanuel Teyssier ! Mais Kelly assure qu’elle ne renoncera pas et Cardone passe au chantage : soit ils renoncent, soit ils sont virés de l’institut Auguste Armand ! Kelly et Salomé refusent de céder au chantage tandis que Malik, qui n’est qu’en première année, préfère renoncer.

De son côté, Antoine déclare sa flamme à Teyssier. Et élèves et professeurs accueillent la nouvelle prof de pâtisserie, qui tape dans l’oeil de David… Elle va remplacer Landiras le temps de la Coupe de France.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Salomé va-t-elle quitter l’institut ? Elle flashe sur… (vidéo épisode du 14 mai)



Publicité





Ici tout commence du 9 mai 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1