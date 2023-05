Demain nous appartient spoiler : Bart et Adèle s’embrassent ! (vidéo épisode du 4 mai)

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance de l’épisode du 4 mai 2023 – On a envie de dire : ENFIN ! Dans quelques jours, dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient », Bart et Adèle vont s’embrasser !

Le plan de Roxane pour rapprocher Bart et Adèle a fonctionné. Ces deux là passent tout leur temps ensemble.







Publicité











Publicité





Et alors qu’ils se retrouvent une petite rue de Sète, Adèle a emmené un appareil photos et Bart lui offre un porte bonheur… Ils font un selfie et Adèle demande à Bart de fermer les yeux. Elle l’embrasse !

Bart lui rend ensuite son baiser et ces deux là s’embrassent avec passion. C’est Sara, Roxane, et même Mona, qui vont pouvoir se réjouir !

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : une ado enceinte, les résumés jusqu’au 19 mai 2023

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1419 du 4 mai 2023 : Bart et Adèle, le bisou

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.