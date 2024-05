C à vous du 15 mai 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 15 mai 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5







🔵 🎬 Dans C à Vous en direct de Cannes : Raphaël Mezrahi et le chien Messi, qui mèneront des interviews pendant le Festival de Cannes; Émilie Dequenne présente le film “Survivre”, en salle le 19 juin; Raymond Depardon et Claudine Nougaret pour leur film « Les années déclic » présenté à Cannes Classics; et Claude Lelouch réalisateur récompensé au Festival de Cannes en 1966 pour son film “Un homme et une femme”

🔵 🎵 Dans le live : Zaho de Sagazan interprète le titre “Aspiration” en live sur la scène de #CàVous à Cannes



🔵 📌 Affaire Benitez : le livre personnel de la dernière journaliste à l’avoir vu vivant. Pauline Lallement, qui publie « Les disparues de l’affaire Benitez”, est invitée de C à vous

🔵 📌 Fourgon attaqué : la traque du commando se poursuit. On en parle avec Guillaume Farde, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions de sécurité et Théo Prouteau, rédacteur en chef du service Police-Justice de RTL

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 15 mai 2024 à 19h sur France 5.