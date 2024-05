Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 13 ? (résumé + replay 14 mai 2024)

Publicité





Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité, épisode 13 du mardi 14 mai 2024 – C’est parti pour l’épisode 13 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ». Après l’élimination de Mégane et l’abandon de Jean, Aurélien et Sébastien vont s’affronter en duel pour le remplacer.





Place au duel, il s’agit d’une épreuve déjà vue dans Koh-Lanta : un puzzle en forme de tortue à reconstituer. Et c’est Sébastien qui gagne le duel avec une large avance ! Il revient donc dans l’aventure.







Publicité





Le jeu de confort est déjà annoncé. Il s’agit des koalas ! Et à la clé, la visite d’un village et un repas avec les locaux. Exceptionnellement, ils vont gagner en équipes ! Il faut former 2 équipes de 3 et l’un d’eux ne participera pas. Tirage au sort, Amri et David forment les équipes. Amri choisit Léa et Pauline, David choisit Sébastien et Julie. Meïssa ne participe donc pas ! C’est une victoire de David, Sébastien et Julie. Et c’est Sébastien qui reste le plus longtemps, il remporte en plus un indice pour trouver un collier d’immunité.

Sur le camps, Meïa en veut à Amri de ne pas l’avoir choisi… Les autres sont loin de tout ça et profitent de leur confort.



Publicité





Place à l’épreuve d’immunité, un classique de Koh-Lanta : le parcours en étapes. Meïssa et Sébastien s’affrontent finale ! Et la victoire est pour Meïssa, qui remporte le précieux totem synonyme d’immunité !

Koh-Lanta du 14 mai : et l’aventurier éliminé ce soir est…

Place au conseil. Et pour Sébastien, c’est sur le chemin du vote qu’il peut récupérer son collier d’immunité. Mission réussie ! Sébastien joue donc son collier et décide de se protéger lui-même. Il y a égalité entre David et Amri ! Tout le monde revote donc sans le vote noir de Julie. Et c’est finalement David qui est éliminé !

Si vous avez manqué l’épisode 13 ce 14 mai 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 21 mai, pour suivre l’épisode 14 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ».