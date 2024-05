Secret Story du 15 mai 2024 : nominations annulées, résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du mercredi 15 mai 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Christophe Beaugrand est en plateau et annonce qu’il n’y aura pas de nominations ce soir ! La Voix va jouer un tour aux habitants et les téléspectateurs vont voter pour désigner l’habitant qui débutera une mission secrète exceptionnelle vendredi soir.





En attendant d’en savoir plus, retour sur la journée de mardi des habitants dans la maison des secrets !







Au réveil, Justine prépare des crêpes pour tout le monde. Mais suite à sa disparition de la veille, tout le monde se demande où elle était… Justine assure qu’elle était sur le canapé mais personne n’y croit.

Charlène a peur, elle remarque le comportement étrange d’Alexis et Cameron. Elle craint qu’ils soient entrain de les trahir… Mais Francesca ne se dit pas du tout inquiète.



Perrine se rend dans le Point Relais de la Voix. Elle prend un colis numéro 12 et le garde pour elle : il s’agit du Double Vote ! Son clan est aux anges, ils sont maintenant tranquilles pour les nominations.

La Voix convoque les 6 habitants à la tête des plus grosses cagnottes dans la zone de jeu. Maxence, Kelyan, Charlène, Zoé, Cassandra et Justine vont s’affronter. Il s’agit d’une vente aux enchères d’indices ! On commence avec l’indice de Zoé, c’est Charlène qui le remporte pour 8.500 euros. Place ensuite à l’indice de Cameron, Charlène le remporte pour 7.000 euros. Place à celui de Kelyan, Maxence le récupère pour 4.000 euros. Place à l’indice sur Maxence, Maxence l’achète lui même pour 5.000 euros. Charlène remporte les indices de Cassandra et Justine, elle a dépensé 30.000 euros au total ! Place à l’indice sur Perrine, Kelyan le remporte pour 4.000 euros. Et on termine avec celui d’Alexis, remporté par Zoé pour 7.000 euros.

Charlène découvre l’indice de Cassandra : une planche. Elle découvre celui sur Cameron : un court magnéto où on voit des molécules, des cheveux, des enfants. Elle découvre ensuite un magnéto sur Justine : le mot chance, deux personnes. Et enfin l’indice sur Zoé : il s’agit juste d’une pupille.

La Voix lance une nouvelle série de freeze. Ils doivent tous rester immobiles pour gagner 500 euros chacun sinon ils ne gagnent rien. Pour le premier, Justine parle et fait échouer tout le monde.

Alexis doit aller ouvrir son colis. Il choisit le colis numéro 2, qu’il garde. Il tire -5000 euros ! Zoé y va ensuite, elle choisit le colis le 3, il contient une nomination ! Elle est sous le choc. Francesca y va ensuite, elle prend le colis numéro 5, il contient un indice sur un secret. Cassandra enchaine avec le colis numéro 10, elle le garde et il contient +10.000 euros. Le dernier est pour Léo et il perd 1000 euros.

La Voix annonce aux habitants qu’ils vont voter cette semaine pour nominer qu’un seul habitant. Justine ne votera pas, Perrine votera deux fois, tandis que Lou et Zoé sont nominées. Et Cameron nominera un 4ème habitant.

Alexis et Kelyan décident d’être honnêtes et d’avouer au clan qu’ils vont voter contre eux. Alexis explique que c’est pour protéger Zoé. Et Alexis ajoute que Cameron ira dans son sens.

Annonce des nommés de la semaine : Lou, Zoé, Charlène, et Justine par Cameron. Mais personne ne sera éliminé, c’est le grand retour de la pièce secrète ! Tout le monde croira vendredi soir qu’il a été éliminé alors qu’il sera toujours dans le jeu.

