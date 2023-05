« Dieuleveult, les disparus du fleuve » : votre documentaire ce soir sur France 2 (18 mai)

« Dieuleveult, les disparus du fleuve », c’est le documentaire inédit à découvrir ce soir, jeudi 18 mai 2023, sur France 2.







A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« Dieuleveult, les disparus du fleuve », présentation

Le 6 août 1985, Philippe de Dieuleveult, présentateur vedette rendu célèbre par le jeu télévisé La Chasse au trésor, disparaît avec six autres personnes lors de l’aventure Africa Raft sur le fleuve Zaïre. On ne le retrouvera jamais. Depuis 37 ans, de nombreux rebondissements et théories se sont succédées sur les circonstances de son décès, pourtant le mystère demeure… Était-ce un accident, une bavure ou un assassinat ?

Pendant plusieurs semaines, la France se tourne vers ce pays (le Zaïre, actuelle République Démocratique du Congo) dirigé à cette période par le maréchal et dictateur Mobutu pour accompagner les recherches du célèbre naufragé et de son équipe.

Les investigations officielles concluent à une noyade. Mais au fur et à mesure des décennies, des éléments troublants sont révélés et interrogent cette version des faits ; Philippe de Dieuleveult, qu’on découvre agent de la DGSE, aurait été victime d’une bavure militaire, voire d’un assassinat d’État.

Mêlant showbiz, aventure et services secrets sur fond de Françafrique, Dieuleveult, les disparus du fleuve propose de se replonger dans les coulisses de cet évènement tragique, emblématique des années 1980.

Les intervenants

Elsa Manet, coanimatrice plateau de La Chasse au trésor

Thierry Sadoun, producteur, organisateur de l’expédition

François-Xavier Pelletier, aventurier

Alexis de Dieuleveult, neveu et filleul de Philippe de Dieuleveult

Jean de Dieuleveult, frère aîné de Philippe de Dieuleveult

Yves de Dieuleveult, frère aîné de Philippe de Dieuleveult

André-Alain Atundu, directeur général de la SNEL

Christian Prouteau, fondateur et premier commandant du GIGN

Jean-Louis Amblard, membre de l’expédition

Chantal Jeannelle, veuve de Richard Jeannelle

Bruno Kasonga, journaliste congolais

Patrick Voigt, journaliste, caméraman à Antenne 2

Patrick de Saint-Exupéry, journaliste, rédacteur en chef de la revue XXI

Edouard Mokolo Mpombo, sénateur, ancien membre des Affaires étrangères

Lieutenant-colonel Alain Moreau, militaire français de la 31e brigade zaïroise

Antoine Nsiangana Kapita, pêcheur vivant dans la zone d’Inga

Vincent Crouzet, ancien agent de la DGSE



