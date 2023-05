Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 12 du 17 mai ? (résumé + replay)

Top Chef éliminé du 17 mai 2023 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 12 de la saison 14 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel et Hélène Darroze ont fait leur choix !







Et à l’issue de ce 12ème épisode, c’est Carla Ferrari, de la brigade de Philippe Etchebest, qui a été éliminée.







Épreuve qualificative

Les candidats accueillaient l’une des légendes de la gastronomie mondiale, l’un des chefs pâtissiers les plus créatifs du moment : Jordi Roca, qui dirige un restaurant trois étoiles élu « Meilleur restaurant du monde » à plusieurs reprises et détient dorénavant le titre de « Best of the Best » au 50 Best. Les candidats devaient déguster l’une de ses assiettes les plus incroyables, le « Rainy forest », un plat qui prend forme seul, devant les convives… Le chef a challengé les candidats pour leur faire vivre une véritable expérience culinaire ; à eux d’imaginer une dégustation inédite, qui percute, bouleverse ou affole les sens !

Épreuve éliminatoire

Les candidats étaient challengés par l’un des candidats les plus créatifs que Top Chef ait connu : Adrien Cachot, finaliste de la saison 11 et élu « Jeune Talent Gault&Millau ». Lors de la finale de Top Chef, il avait créé un dessert engagé : la chocologie, qui dénonçait l’usage excessif du plastique et plus globalement la pollution. C’est sur ce thème qu’Adrien a challengé les candidats en leur demandant de mettre en scène une cause qui leur tient à cœur à travers une assiette créative et engagée.

L’élimination s’est jouée entre Carla et Mathieu.



Top Chef du 17 mai : Carla éliminée

C’est finalement Carla Ferrari de la brigade de Philippe Etchebest qui a été éliminée à l’issue de cette soirée de Top Chef. Mais comme cette année les éliminés ont une seconde chance, elle va affronter Danny (éliminé de l’épisode 2) dans « La brigade cachée ». Danny élimine tous les candidats les uns après les autres, Carla réussira-t-elle à le battre et à se qualifier pour la demi-finale de la semaine prochaine ?

Rendez-vous le mercredi 24 mai à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 13. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.