« Disparition inquiétante » du 24 mai : histoire et interprètes de l’épisode « Sous pression »

« Disparition inquiétante » du 24 mai 2023 – Ce soir sur France 2, nouvel épisode de votre série « Disparition inquiétante ». Il s’agit d’une rediffusion avec Julie Depardieu et Brigitte Lahaie.







A découvrir dès 21h10 sur France mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.







« Disparition inquiétante » du 24 mai 2023 : histoire de l’épisode « Sous pression »

On pourrait commencer l’histoire comme ça : Léonore Etchegarray est juge d’instruction. Ou alors. Léonore Etchegarray, dix ans dans la police, deux gamins et un mec en or, a décidé de passer de l’autre côté en devenant magistrat.

En réalité, il est impossible de choisir l’un ou l’autre. Car il faut ces deux facettes de Léonore, ces deux pans de sa vie professionnelle en bascule, pour, lors de son premier jour au tribunal, provoquer son trouble face à la disparition de Lisa Ferrer.

Jeune cadre dans une entreprise de pointe, Lisa Ferrer n’a plus donné signe de vie après une réunion de travail mouvementée. Valérie, la DRH, comme Dario, le directeur général, en conviennent, mais ils nient toute responsabilité pour ce qui ressemble à une petite fugue.

Pour Léonore, accompagnée du commissaire Amar, il y a urgence à éclaircir les circonstances exactes de sa disparition…

Interprètes et personnages

Dans les rôles principaux : Julie Depardieu (Léo Etchegarray), Brigitte Lahaie (Valérie Müller), Daniel Russo (Dario Benedetti), Pierre Rochefort (Amar), David Baiot (Driss)…



