Koh-Lanta : qui a été éliminé dans l’épisode 14 ? (résumé + replay 23 mai)

Koh-Lanta, Le Feu Sacré, épisode 14 du mardi 23 mai 2023 – C’est parti pour l’épisode 14 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ». Après son duel remporté face à Esteban, Tania apprend deux bonnes nouvelles ! Denis lui annonce qu’elle va pouvoir avoir des indices pour trouver un coffre contenant nourriture et courrier caché sur le camps.







Tania va aussi avoir un indice pour trouver une arme secrète ! Elle doit choisir entre arme défensive ou offensive. Elle choisit défensive et il s’agit d’un indice pour trouver un collier d’immunité. Pendant ce temps là, Esteban rejoint la résidence du jury final.

Tania rejoint le camps et décide de parler à Quentin pour la recherche du coffre. Elle ne pouvait aller le chercher qu’avec un autre aventurier, elle l’a choisi. Et elle présente le truc à sa façon, en disant qu’elle a remporté son courrier et 4 denrées alimentaires ou courriers des autres. Elle a décidé de prendre son courrier, Quentin est très touché.







Tania et Quentin trouvent le coffre et récupèrent l’ensemble de la nourriture : du riz, des lentilles, un brownie, des fruits, et les deux courriers. Ils ramènent tout ça sur le camps, tout le monde est ravi. Mais Laura reproche la façon dont Tania a précisé que c’était grâce à elle.



Tania s’éloigne ensuite pour lire son courrier. Mais en réalité elle va chercher le collier d’immunité ! Elle galère pour le trouver et décide de lire son courrier. Quentin lit le sien aussi.

Après un repas riz / lentilles, Tania retourne chercher le collier et elle le trouve !

La nuit tombe et la marée vient éteindre le feu ! Ils réussissent à le raviver. Au réveil, nouveau repas riz / lentilles et ananas.

Place à l’épreuve d’immunité. Il s’agit d’une nouveauté : le labyrinthe. Et ça se joue entre Nicolas et Laura ! C’est Nicolas qui remporte la victoire et le totem synonyme d’immunité. Celui ou celle qui finira dernier aura déjà un vote contre lui au conseil ! Il s’agit de Quentin !

De retour sur le camps, Laura est abatue. Elle craint de se faire éliminer ! Elle cherche un collier. D’autres pensent déjà voter contre Tania, loin d’imaginer qu’elle détient un collier.

Koh-Lanta du 23 mai, le conseil : et l’aventurier éliminé est…

Place au conseil. Laura est très déçue d’avoir perdu l’immunité de si peu. Et surprise après le vote, Tania ne sort pas son collier d’immunité ! Egalité de voix entre Tania et Laura, et c’est finalement Laura qui est éliminée à un vote près ! Laura donne son vote noir à Quentin.

Si vous avez manqué l’épisode 14 ce 23 mai 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 30 mai pour suivre l’épisode 15 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ».