Grey’s Anatomy du 24 mai 2023 : vos épisodes ce soir sur TF1

Grey’s Anatomy du 24 mai 2023 – Ce soir et comme chaque mercredi, TF1 poursuit la diffusion de la saison 19 de votre série médicale « Grey’s Anatomy ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.







Grey’s Anatomy du 24 mai 2023 : vos deux épisodes de ce soir

Episode 9 saison 19 « Les liens sacrés » : Simone doit prendre une décision qui va changer sa vie après l’arrivée d’une personne de son passé. Blue et Jules aident Maggie sur un cas compliqué. Jo et Link s’occupent d’une femme enceinte. Lucas et Mika organisent une fête qui sera pleine de surprises…

Episode 10 saison 19 « Bienvenue au club » : Catherine revient au Grey-Sloan pour une opération qui perturbe Lucas et Blue. Amelia traite une patiente avec une suspicion de cancer, dont la famille est un peu trop encourageante. A la grande surprise de Teddy, Owen prend sa carrière médicale en main.



Avec : Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Kevin McKidd (Owen Hunt), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kim Raver (Teddy Altman), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd)

VIDÉO Grey’s Anatomy du 24 mai 2023 : la bande-annonce

