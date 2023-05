Ici tout commence du 18 mai : Anaïs prend une lourde décision (résumé + vidéo épisode 667)

Ici tout commence du 18 mai, résumé et vidéo extrait épisode 667 – Anaïs est perdue et ne sait plus quoi faire ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, après l’ultimatum de Teyssier, elle pense à faire une pause avec Théo ! Mais David a une idée…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 18 mai 2023 – résumé de l’épisode 667

Anaïs part tôt de la coloc, elle veut aller voir Théo. Anaïs explique à Salomé et David qu’elle ne sait plus quoi faire pour calmer le jeu après le coup de pression de Teyssier… Le conflit entre Théo et Lisandro ne peut plus durer ! Salomé pense que faire une pause avec Théo ne changera rien. David lui conseille d’arrêter de faire la gentille, elle ne pourra pas faire plaisir à tout le monde ni protéger Lisandro.

Après le départ d’Anaïs, David dit à Salomé qu’il a une idée et il a besoin de son aide. Il envoie des messages à Théo et à Lisandro… Il compte régler tout ça !

Kelly est avec Thomas, il trouve qu’elle a l’air épuisée. Lionel arrive, Kelly prend la fuite. Lionel décide de parler avec Thomas, il pense que Lenglart la manipule.

Et face à la proposition de Clotilde, Hortense doit faire un choix.



Ici tout commence du 18 mai 2023 – vidéo premières minutes

