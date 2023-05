Ici tout commence du 9 mai : Théo tendu avec Lisandro (résumé + vidéo épisode 660)

Ici tout commence du 9 mai, résumé et vidéo extrait épisode 660 – Anaïs a fait un choix ce soir dans votre série « Ici tout commence ». En effet, après avoir vu Théo embrasser Marta, elle a eu un déclic !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Teyssier de retour (vidéo épisode du 11 mai)







Publicité





Ici tout commence du 9 mai 2023 – résumé de l’épisode 660

Anaïs et Lisandro sont dans le parc de l’institut, Lisandro informe sa future femme qu’il a déjà trouvé une wedding-planneuse. Anaïs est étonnée de sa rapidité et ils croisent Théo… Théo est froid et tendu avec Lisandro. Il parle de son alchimie avec Marta, Anaïs l’invite à leur mariage !

Pendant ce temps là, Kelly reçoit un message de Lenglart qui veut la voir avant son cours. Lionel n’en peut plus, il fait remarquer à Kelly qu’elle se met dans des états pas possibles à chaque fois. Laetitia essaie de rebooster sa fille, elle a été rassurée par ce que Thomas lui a dit sur Lenglart.

Deva hésite à tout révéler à Lisandro. Lionel fait une découverte surprenante sur Lenglart… Et Rose annonce quel élève l’accompagnera pour son projet de livre.



Publicité





Ici tout commence du 9 mai 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff