Hommage à Michel Cordes : Laurent Kerusore tacle Fabienne Carat !

Mort de Michel Cordes, réactions – Michel Cordes, alias Roland Marci dans « Plus belle la vie », a été retrouvé mort vendredi dernier et depuis, les hommages se multiplient parmi les fans et les acteurs de la série marseillaise.







Et si Laurent Kerusore, qui incarnait son fils sur le petit écran, a préféré rester silencieux, il a eu une réaction surprenante durant le week-end.







En effet, l’acteur a tâclé Fabienne Carat (Samia dans PBLV) en commentaire d’un très joli post pour rendre hommage à Michel Cordes.

« Il n’aurait pas aimé » a-t-il écrit dans un premier temps avant de finalement supprimer son commentaire et en écrire un autre : « triste monde ».



Un commentaire que beaucoup n’ont pas compris. D’autant Laurent Kerusore ne s’en est pris qu’à Fabienne Carat alors que les autres acteurs de « Plus belle la vie » ont eux aussi réagi au décès de Michel (voir notre article). De son côté, l’actrice a choisi de ne pas répondre.

Un peu plus tôt, Laurent a simplement expliqué son silence en story sur Facebook et Instagram : « Merci pour vos nombreux messages de soutien. Certains pourraient s’étonner de mon silence. Il n’est hélas que le reflet de ma peine et de ma douleur. J’attends simplement de pouvoir lui dire au revoir. Merci à tous« .